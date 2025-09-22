قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

يمنى عبد الظاهر

علَقَ محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي السابق، على المقارنات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أحمد مصطفى زيزو، نجم القلعة الحمراء، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا نجم الزمالك المنضم إلى الأبيض هذا الموسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني.

وقال محمود أبوالدهب في تصريحات لبرنامج “البريمو” عبر “فضائية TeN”: “جمهور الزمالك شاغلين بالهم بزيزو منذ رحيله بشكل مفاجئ إلى الأهلي هذا الموسم، ولن يُمحى من ذاكرتهم، مهما تعاقد النادي مع لاعبين آخرين، وأرفض مقارنته بالبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا”.

وتابع: “جمهور الزمالك صنع من خوان ألفينا بيزيرا أسطورة بشكل مبكر رغم أنه لم يقدم كل ما يستحق هذا الضجيج، فهو لا يجيد التسديد على المرمى، وأرى أن المغربي أشرف بن شرقي نجم الأهلي أفضل منه فهو يمتلك حلول حقيقة على مرمى المنافسين، على عكس بيزيرا الذي يمتاز بالمراوغات فقط”.



 

