جمال العدل: الخطيب خسر حب جماهير الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع زيزو

أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، ان محمود الخطيب رئيس الاهلي خرج من دائرة الأساطير بسبب تعاقده مع زيزو

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:والخطيب اكثر واحد خسر من انتقال زيزو للأهلي سواء كلاعب كرة او كرئيس مجلس إدارة

وأضاف: كنا نحب الخطيب ولكن الخطيب اصبح خارج قائمة الأفضل بالنسبة للزملكاوية وخسر كل جمهور الزمالك بضم زيزو لا سيما انه قام بالتوقيع مع اللاعب في الفترة غير القانونية

وتابع: زيزو خان نادي الزمالك ولا اعرف لماذا ضم الخطيب زيزو والخطيب مضى زيزو في الفترة الغير القانونية وكيف يقوم الخطيب بالحصول على توقيع زيزو في الفترة الغير قانونية

وأردف: زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر

وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأرضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو