قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
تعرف على أغلى العملات العربية سعرا اليوم الإثنين
ردا على الاعتراف الدولي بفلسطين.. الاحتلال يدرس خطوة درامية بضم الضفة
برج ايفل يتضامن مع مبادرة ماكرون للاعتراف بفلسطين
دعاء الاستخارة.. صيغته الصحيحة وكيفية صلاته
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد في أول أيام الخريف
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال العدل: الخطيب خسر حب جماهير الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع زيزو

زيزو
زيزو
رباب الهواري

أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، ان محمود الخطيب رئيس الاهلي خرج من دائرة الأساطير بسبب تعاقده مع زيزو 
وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:والخطيب اكثر واحد خسر من انتقال زيزو للأهلي سواء كلاعب كرة او كرئيس مجلس إدارة 
وأضاف: كنا نحب الخطيب ولكن الخطيب اصبح خارج قائمة الأفضل بالنسبة للزملكاوية وخسر كل جمهور الزمالك بضم زيزو لا سيما انه قام بالتوقيع مع اللاعب في الفترة غير القانونية 
وتابع: زيزو خان نادي الزمالك ولا اعرف لماذا ضم الخطيب زيزو والخطيب مضى زيزو في الفترة الغير القانونية وكيف يقوم الخطيب بالحصول على توقيع زيزو في الفترة الغير قانونية
وأردف:  زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر 
وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأرضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو

زيزو الخطيب الاهلي الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

بدء فصل الخريف

انتهاء الصيف اليوم رسمياً.. موعد سقوط الأمطار والأجواء البادرة

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي إكليبس كروس EV موديل 2026

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس كروس EV الكهربائية 2026

الحفاظ علي أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة

كيفية الحفاظ على أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة ؟

شانجان UNI-V إم شيرى اريزو 8 موديل 2026

تختار إيه شانجان UNI-V أم شيرى اريزو 8 موديل 2026

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد