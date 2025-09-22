مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة

شدد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع رواندا في مجالات متعددة، يأتي في مقدمتها البنية التحتية التي تتصدر الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار الوزير خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي، إلى أن مصر تسعى إلى نقل خبراتها في قطاعات الزراعة الحديثة والتنمية الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. كما أوضح أن التعليم والتدريب ونقل المعرفة والطاقة المتجددة تأتي ضمن أولويات التعاون الثنائي.

وأكد الخطيب أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن بإمكانها مساعدة رواندا في تطوير بنيتها التحتية في هذا المجال، بما يسهم في دعم جهودها نحو التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن هذه الشراكة المتنامية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبناء نموذج تعاون إفريقي قادر على مواجهة التحديات التنموية المشتركة.