الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
ديني

في خطوة نحو المستقبل.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معامل تكنولوجية حديثة بكلية الهندسة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، والدكتور محمد سعد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، معمل الحاسبات والواقع الافتراضي بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة التابع لقسم هندسة العمارة برئاسة الدكتور أحمد الكردي، رئيس قسم هندسة العمارة.

يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر ومواكبة مستجدات العصر الذي تشهده جامعة الأزهر في جميع المجالات.

كما افتتح رئيس الجامعة معمل نظم المعلومات الحضرية برئاسة الدكتور محمود علي، رئيس قسم  هندسة التخطيط العمراني.

وعقب الافتتاح، أشاد رئيس الجامعة، بهذه الإنجازات التي تشهدها كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، مؤكدًا أن هذه المعامل المتطورة تعد إضافة للعملية التعليمية داخل الكلية.

وعبَّر عن سعادته بما شهدته الكلية من طفرة علمية انعكست على أداء مخرجات العملية التعليمية بفوز طلابها بجائزة التميز من جمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتربعون علي عرش جامعات العالم، بجانب ذلك يوجد عديد من التمثيل المشرف لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية في مختلف المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية للبنين بالقاهرة، للاطمئنان على تسكين الطلاب، والاستعدادات التي تتم في مباني المدن، موجها بضرورة الانتهاء من تسكين الطلاب القدامى في أسرع وقت، وفق الجداول المعلنة.

واستمع رئيس جامعة الأزهر، من المسئولين عن المدن الجامعية إلى بيان عن الاستيعاب الفعلي للمدن ومراحل التسكين، والجداول التي تم وضعها  للتيسير على الطلاب في السكن بالمدن، من حيث تهيئة التوقيت المناسب لكل كلية.

واطمأن على تسكين الطلاب من ذوي الحالات الخاصة، كما تفقد إجراءات إعلان النتيجة بحضور خالد رزق، مدير عام المدن للبنين، ونفيسة خليل، مدير عام المدن للبنات، وأحمد إسماعيل، وإيهاب فتحي، المشرفين على تنسيق المدن.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الواقع الافتراضي نظم المعلومات الحضارية كلية الهندسة

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

أرشيفيه

الذهب يتجاوز حاجز الـ3720 دولارا للأوقية وتوقعات باستمرار الارتفاع مع انخفاض الفائدة

بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها

أرشيفيه

التجارة المصرية الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024 ومصر تسعى لمضاعفتها

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

