في خطوة نحو المستقبل.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معامل تكنولوجية حديثة بكلية الهندسة

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، والدكتور محمد سعد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاضي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، معمل الحاسبات والواقع الافتراضي بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة التابع لقسم هندسة العمارة برئاسة الدكتور أحمد الكردي، رئيس قسم هندسة العمارة.

يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر ومواكبة مستجدات العصر الذي تشهده جامعة الأزهر في جميع المجالات.

كما افتتح رئيس الجامعة معمل نظم المعلومات الحضرية برئاسة الدكتور محمود علي، رئيس قسم هندسة التخطيط العمراني.

وعقب الافتتاح، أشاد رئيس الجامعة، بهذه الإنجازات التي تشهدها كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، مؤكدًا أن هذه المعامل المتطورة تعد إضافة للعملية التعليمية داخل الكلية.

وعبَّر عن سعادته بما شهدته الكلية من طفرة علمية انعكست على أداء مخرجات العملية التعليمية بفوز طلابها بجائزة التميز من جمعية مهندسي البترول العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتربعون علي عرش جامعات العالم، بجانب ذلك يوجد عديد من التمثيل المشرف لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية في مختلف المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية للبنين بالقاهرة، للاطمئنان على تسكين الطلاب، والاستعدادات التي تتم في مباني المدن، موجها بضرورة الانتهاء من تسكين الطلاب القدامى في أسرع وقت، وفق الجداول المعلنة.

واستمع رئيس جامعة الأزهر، من المسئولين عن المدن الجامعية إلى بيان عن الاستيعاب الفعلي للمدن ومراحل التسكين، والجداول التي تم وضعها للتيسير على الطلاب في السكن بالمدن، من حيث تهيئة التوقيت المناسب لكل كلية.

واطمأن على تسكين الطلاب من ذوي الحالات الخاصة، كما تفقد إجراءات إعلان النتيجة بحضور خالد رزق، مدير عام المدن للبنين، ونفيسة خليل، مدير عام المدن للبنات، وأحمد إسماعيل، وإيهاب فتحي، المشرفين على تنسيق المدن.