من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
رئيس جامعة الأزهر ونائبه يطمئنان على تسكين طلاب الحالات الخاصة

محمد شحتة

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية للبنين بالقاهرة، للاطمئنان على تسكين الطلاب، والاستعدادات التي تتم في مباني المدن، موجها بضرورة الانتهاء من تسكين الطلاب القدامى في أسرع وقت، وفق الجداول المعلنة.

واستمع رئيس جامعة الأزهر، من المسئولين عن المدن الجامعية إلى بيان عن الاستيعاب الفعلي للمدن ومراحل التسكين، والجداول التي تم وضعها  للتيسير على الطلاب في السكن بالمدن، من حيث تهيئة التوقيت المناسب لكل كلية.

واطمأن على تسكين الطلاب من ذوي الحالات الخاصة، كما تفقد إجراءات إعلان النتيجة بحضور خالد رزق، مدير عام المدن للبنين، ونفيسة خليل، مدير عام المدن للبنات، وأحمد إسماعيل، وإيهاب فتحي، المشرفين على تنسيق المدن.

سلامة داود رئيس جامعة الأزهر المدن الجامعية الأزهر طلاب الأزهر

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

المتهم

ضبط سائق توكتوك تعرض لطالبات وضايقتهن أمام مدرسة بالجيزة

أرشيفية

حبس تشكيل عصابي 6 أشهر بتهمة سرقة بطاريات السيارات

بالصور

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

