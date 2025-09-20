وكيل الأزهر: الصهاينة يرتكبون عدوانا غاشما وإرهابا لا يرضى عنه دين أو قانون

أشاد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بموقف مصر المشرف تجاه القضية الفلسطينية ورفض الدولة المصرية لسياسات التهجير ‏والتجويع والقتل التي يتعرض لها الشعب البريء في غزة.‏

وأعرب عن تقدير الأزهر للجهود التي تبذلها دولة ‏كازاخستان لتعزيز قيم ‏‏السلام والوئام ‏بين بني الإنسان، التي تشتد حاجة ‏البشرية إليها في ظل ‏عالم مشحون ‏بمشكلاته ‏‏الأمنية والاقتصادية والسياسية ‏والاجتماعية، ‏التي تعمل عقول الشياطين على تأجيج نيرانها كلما ‏خبت.

وأكد أن مشاركة الأزهر في أعمال مؤتمر زعماء ‏الأديان بكازاخستان تنطلق من إيمان الأزهر العميق ‏‏بأهمية الحوار، ‏‏وتأكيده الدائم على ‏أنه الطريق الصحيح لإقرار حق كل إنسان في حياة ‏كريمة، ينعم ‏فيها بما ‏خلق الله له من ‏‏طيبات، منوهًا فضيلته بأن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ‏يرجو لهذا المؤتمر خطوة حقيقية في سبيل ‏‏سعادة الإنسانية، وتحقيق السلام ‏والعيش المشترك الذي يفتقده ‏‏عالمنا اليوم‏.‏

وخلال كلمته في الدورة الثامنة لمؤتمر قادة الأديان العالمية ‏والتقليدية،‏ تحت عنوان:‏ ‏«قيادة الأديان ‏والشراكة الدولية، كضمان للسلام ‏والأمن المستدامين»‏ ‏‏ بالعاصمة الكازاخستانية ‏‏«أستانا»- أكد الدكتور الضويني إيمان الأزهر الشريف بحقوق الإنسان وضرورة التعايش بين البشر انطلاقًا من ‏القاعدة القرآنية الربانية {يَا ‏أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ ‏وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ‏‏شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ‏لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ‏عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} ‏‏[الحجرات: ‏‏13].‏ فتنوع البشرية ‏مقصود إلهي، ‏‏غايته التعارف والتلاقي ‏والثراء، لا المعارك ولا ‏الحروب.‏

وأضاف فضيلته خلال المؤتمر الذي عقد بحضور الرئيس قاسم جومارت توقاييف، رئيس جمهورية ‏كازاخستان، أن الأزهر الشريف نادى عبر تاريخه الذي ‏يمتد لأكثر من ألف عام، بالأخوة الجامعة، وكان ‏‏‏من ‏نداءاته ‏المبكرة: «رسالة في الزمالة الإنسانية» التي كتبها فضيلة الشيخ ‏محمد ‏مصطفى المراغي شيخ ‏‏‏الأزهر، عام 1936م، وألقاها في مؤتمر ‏الأديان بلندن، وكذلك «وثيقة الأخوة ‏الإنسانية» ‏‏التي وقعها عام ‏‏2019م ‏فضيلة الإمام الأكبر ‏أ.د/ أحمد الطيب، مع أخيه قداسة البابا فرانسيس، ‏‏بابا الفاتيكان ‏‏الراحل، ‏وكذا ‏نداء أهل القبلة الذي أطلقه فضيله الإمام الأكبر في مؤتمر الحوار ‏الإسلامي- الإسلامي في البحرين ‏لترسيخ الوحدة والتآخي بين مختلف الفرق والطوائف.‏

وركز وكيل الأزهر خلال كلمته على عنوان وهدف المؤتمر وهو ‏«التآزر من ‏أجل المستقبل»، الذي يحلم ‏معه كل عاقل ‏‏بمستقبل أكثر أمنا وأمانا، ‏وأقل ‏تخريبًا وتهديدًا، ينعم فيه الجميع بلا استثناء بالحياة التي هي ‏‏هبة من الله -‏‏عز وجل-.

وأكد حاجة البشرية جمعاء إلى بناء مستقبل آمن للبشرية جميعًا، وشجاعة ‏لتجاوز هذا التاريخ المظلم، ‏والواقع المر، شجاعة من المظلوم وتحمل المسؤولية من الظالم نتيجة ‏‏التعصب ‏والتمييز والقتل ‏‏والتهجير، وألا ننسى تلك الكيانات التي ما زالت تتمسك ‏‏بأهداب أفكار ‏عتيقة قديمة تعمل ‏على إحيائها من مراقدها ومقابرها، ‏وما زالت ‏تعيش في فلك التعصب ‏‏والتمييز الذي استبيحت به دماء ‏الشعوب، ‏ونهبت به ‏مقدراتهم، وخربت به ديارهم. ‏

وذكَّر وكيل الأزهر حضور المؤتمر بمعاناة شعب فلسطين جراء العدوان الصهيوني على غزة، محذرًا من ‏اعتياد مشاهدة دماء الأبرياء تسفك بغير حق، مؤكدًا موقف الأزهر ودعمه الكامل والمتواصل لصمود الشعب ‏الفلسطيني الأبي في مواجهة العدوان الصهيوني الذي لا يزال يكشف حينًا بعد حين عن وجهه الدموي، ‏وستظل القضية الفلسطينية القضية المركزية لشعوب العالمين ‏العربي والإسلامي.

وقال: لن تنسى هذه الشعوب ‏أو يمحى من ذاكرتها اغتصاب الصهاينة لقطعة أرض غالية من أرض من أراضيها، لا سيما وأنها تضم ‏لقبلة الأولى للمسلمين، مشيرًا ‏إلى موقف مصر المشرف تجاه القضية الفلسطينية ورفض الدولة المصرية لسياسات التهجير ‏والتجويع والقتل التي يتعرض لها الشعب البريء في غزة.‏

وأكد أن السياسة التي ينتهجها الكيان الغاصب في تغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس، من ‏خلال فرض سياسة الأمر الواقع وتزييف الحقائق بإعلامٍ أعور، ما هي إلا محاولات بائسة وفاشلة أمام وعي ‏الشباب العربي والمسلم الذي يدرك جيدًا تلك المخططات الخبيثة، مشددًا على أن ادعاء الصهاينة للسلام ‏ادعاء زائف، وما تقوم به قوات الاحتلال من عدوان صارخ وأعمال إجرامية وإرهاب غاشم لا تقرّه الشرائع ‏السماوية، ولا القوانين الدولية، ولا ترضاه نفس بشرية، داعيًا فضيلته إلى اتخاذ مواقف جادة تجاه الكيان ‏المحتل لوقف هذه الإبادة الجماعية.‏

وأوضح أن التحديات السياسية تأتي أوضح أثرًا وأشد خطرًا، حيث تُنفق بعض الدول من قوت ‏شعوبها لتدمير دول أخرى، وتُصرف المليارات التي تتجاوز العد والإحصاء في القتل والتدمير بدلًا من البناء ‏والتعمير، وتُهدر الأموال الطائلة في التجويع والحصار بدلًا من أن توجَّه إلى التنمية والإعمار، وما هو ‏معلن من أدوات الحروب والمعارك يكشف فداحة تلك السياسات، فإذا تعمقنا في الأمر وجدنا من الأدوات ‏الخبيثة ما لا يردعه خلق ولا تمنعه قيم، كالمخدرات وإذكاء الشهوات وصناعة الجماعات ‏المنحرفة، مبينًا أن مثل هذه الوسائل تُستخدم في عصر يُسمى بعصر الحضارة لإضعاف الشعوب ‏وتدميرها، وهو ما يشير إلى حجم العبث والمقامرة بمستقبل المجتمعات وأحلام أهلها.‏

وتابع أن هناك أيضًا التحديات الاقتصادية التي تنشأ من نظريات منفلتة من الضوابط الأخلاقية، ‏تُسعد قلة من البشر على حساب الكثرة الكاثرة، فتزداد بيئات غنى وثراء ورخاء، وتزداد بيئات أخرى فقرًا ‏وجهلًا ومرضًا، وهو ما يؤكد أن قواعد السوق ومبادئ العرض والطلب ينبغي أن تكون مقرونة بفلسفة ‏أخلاقية عاصمة، كما أن التحديات الاجتماعية لا تقل خطرًا عن الاقتصادية، حيث يعاني المجتمع الدولي ‏من تفكك الأسرة واضطرابها تحت دعاوى الحريات والشعارات الخادعة، في ظل مخططات شيطانية خبيثة ‏تهدم جهود المؤسسات الرشيدة، وتحاول هدم ‏‏الطرح المتحضر للحفاظ على الأسرة، رافعة شعارات خادعة، ‏‏وما هي ‏منها بسبيل، وتأتي كذلك التحديات البيئية التي ازدادت بفعل الأيدي الجشعة التي أفسدت الأرض، ‏وتجاهلت أن الإنسان مؤتمن على البيئة ومكوناتها.‏

وأوضح أن محاولة علاج الأزمات الحالية في سياقات منفصلة ومستقلة وبعيدة عن الدين وما يحمله ‏من قيم وأخلاق ما هي إلا معالجات مبتورة، ولأجل تلك الغايات الهامة والنبيلة؛ كان أن وجه فضيلة الإمام ‏‏الأكبر بافتتاح فرع ‏لمجلس حكماء المسلمين ‏‏بدولة كازخستان، لما ‏له وللدولة المستضيفة من جهود بارزة ‏في ‏تحقيق السلام وإرساء ‏دعائم المحبة ‏‏والتعايش بين الشعوب إعلاء للأخوة الإنسانية ‏‏ومقتضياتها.‏

واختتم وكيل الأزهر كلمته في الجلسة الختامية بالمؤتمر بأن الإعلاء من شأن القيم والأخلاق ضرورة حتمية ‏في عالمنا المعاصر الذي شقي كثيرًا بالتجارب الاجتماعية والنظريات الفلسفية التي قُدمت للناس على أنها ‏بديل عن الدين والعقيدة، فلا هي شفت جراح البشرية، ولا تركت الناس أحرارًا في عقائدهم، مبينًا أن ‏الفرصة سانحة الآن أمام العقلاء والحكماء ليقوموا بدورهم وواجبهم تجاه الإنسانية، ومعربًا عن أمله في أن ‏يكون هذا اللقاء بذرة جديدة في بلاغ قيم السماء إلى أهل الأرض، وإرساء دعائم السلام والمحبة والتعايش ‏بين الشعوب إعلاءً للأخوة الإنسانية بين الناس، مذكرًا بنداءات شيخ الأزهر المتكررة للقادة الدينيين ‏والسياسيين والاقتصاديين وغيرهم بواجب تحمل المسؤولية ووضع حلول حقيقية وفعالة لما يعانيه العالم من ‏أوضاع إنسانية غير مسبوقة.‏