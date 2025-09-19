قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا
سعر الدولار اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بداية العام الدراسي.. رئيس جامعة الأزهر: هدفنا تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة؛ ومنسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م داعيًا الله- تعالى- أن يكون عامًا دراسيًّا موفقًا تواصل فيه جامعة الأزهر تميزها وريادتها عالميًّا ومحليًّا في ظل القيادة الحكيمة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله ورعاه.

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى طلاب الجامعة وطالباتها خاصة الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على تسيير جميع سبل تلقيهم العلم في كلياتهم، وأن يكونوا على تواصل دائم مع إدارة كلياتهم لتذليل أي عقبات تواجههم.

رئيس جامعة الأزهر يحث الطلاب على الجمع بين العلم وممارسة الأنشطة المختلفة

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب على الجمع بين العلم وممارسة الأنشطة المختلفة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، لافتًا أن هدف جامعة الأزهر هو تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم والثقافة، محليًّا وعالميًّا، حاملًا راية الأزهر الشريف في كل مجال ومكان يعملون فيه، وهذا مُتحقِّق وسيظل باقيًا أبد الدهر.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن إشراقة العام الدراسي الجديد وما تحمله من بهجة وأمل، لن تُلهينا عن آلام أشقائنا في فلسطين، ولا عن معاناة طلابٍ دونت أسماؤهم في سجل الشهداء، أو أُرغموا على مرارة التشريد والحرمان من مقاعد العلم والمعرفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يُعجل بفك كربهم، ويجبر كسرهم، ويمنحهم النصر والتمكين.

رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود سلامة داود الأزهر العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

المتهم وتاجر خردة

ضبط متهم بسرقة أسلاك كهربائية من داخل عقار بالقليوبية|فيديو

المتهم

ضبط شخصين تعديا على جارين بعصا خشبية في الدقهلية بسبب خلافات الجيرة

المتهمين

ضبط 107 آلاف عبوة سجائر بدون فواتير بأسيوط قبل بيعها في السوق السوداء

بالصور

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد