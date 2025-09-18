رئيس كازاخستان: شيخ الأزهر شخصية استثنائية والأزهر القلعة الإسلامية الأكبر حول العالم

استقبل السيد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم الخميس، فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وضم اللقاء معالي أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة أ.د نظير عياد، مفتي الجمهورية، وذلك على هامش مشاركة الأزهر في النسخة الثامنة من قمة قادة الأديان «زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»، التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخية «أستانا».

وفي بداية اللقاء، عبّر السيد الرئيس قاسم جومارت توكاييف عن بالغ تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في تعزيز قيم التسامح والأخوة، ونشر صحيح الدين الإسلامي، مؤكِّدًا أن الأزهر الشريف هو القلعة الإسلامية والعلمية الأكبر حول العالم، مُعربًا عن شكره العميق لفضيلة الإمام الأكبر -الشخصية الاستثنائية- على التعاون الكبير الذي يربط الأزهر بكازاخستان، ورعاية فضيلته للطلاب الكازاخيين الدارسين في الأزهر، مشيرًا إلى أن خريجي الأزهر في كازاخستان يقومون بدور مهم في نشر السلم المجتمعي وتعزيز التعايش الإيجابي في المجتمع الكازاخي.

وأشار الرئيس الكازاخي إلى الدور التاريخي الذي يضطلع به الأزهر في تعزيز السلام والوئام والأخوة على الصعيد العالمي، مؤكِّدًا أن كازاخستان ملتزمة بمنهج الأزهر الشريف، هذا المنهج الوسطي الذي أسهم في تعزيز وحدة البلاد وتقدّم الحضارة الإنسانية، مؤكِّدًا سعي بلاده لتعزيز التعاون مع الأزهر من خلال زيادة أعداد الطلاب الكازاخيين الوافدين للدراسة بالأزهر، وتكثيف الدورات التدريبية للأئمة الكازاخيين في الأزهر الشريف.

من جانبه، نقل وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الرئيس الكازاخي، وتمنيات فضيلته بدوام التقدّم والاستقرار والأمن والأمان لكازاخستان، هذا البلد العزيز على كل مسلم، ودعوات فضيلته بتكليل جهود العلماء المشاركين في قمة قادة الأديان في نسختها الثامنة بالنجاح والتوفيق، مؤكِّدًا أن هذا المؤتمر أصبح منصة عالمية للحوار بين الأديان، ونشر قيم الأخوة والتسامح والحوار الإيجابي، وأن الأزهر حريص على المشاركة في هذا الملتقى العالمي المهم الذي يعزّز صوت الدين في مواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة.