وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

في لمسة تعكس التقدير الرفيع والاهتمام البالغ بالعلاقات المصرية الكازاخية؛ استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف – رئيس جمهورية كازاخستان، كلاً من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني – وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الديار المصرية، بالعاصمة الكازاخية، أستانا.

استهل الرئيس الكازاخي اللقاء بالترحيب والحفاوة بالوفد المصري الذي يمثل أركان المؤسسة الدينية في مصر، مؤكدًا تقديره الشديد لهذا التمثيل الرفيع المستوى لمصر في القمة، وبمشاركته القوية في فاعليات المؤتمر وجلساته، ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المشاركين والحضور. كما أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم الوفد الكريم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكازاخي؛ وكذلك تحية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع الإشارة إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بوصفها شاهدًا على متانة العلاقات العلمية، والتأكيد على اعتزاز مصر على المستويات كافة بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية مصحوبة بتبادل عبارات الود والتقدير، والتطلع الأكيد لمزيد من آفاق التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات العلمية والفكرية والثقافية.