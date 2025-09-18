قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
ابو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا
وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا
إيمان طلعت

في لمسة تعكس التقدير الرفيع والاهتمام البالغ بالعلاقات المصرية الكازاخية؛ استقبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف – رئيس جمهورية كازاخستان، كلاً من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني – وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الديار المصرية، بالعاصمة الكازاخية، أستانا.

استهل الرئيس الكازاخي اللقاء بالترحيب والحفاوة بالوفد المصري الذي يمثل أركان المؤسسة الدينية في مصر، مؤكدًا تقديره الشديد لهذا التمثيل الرفيع المستوى لمصر في القمة، وبمشاركته القوية في فاعليات المؤتمر وجلساته، ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المشاركين والحضور. كما أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم الوفد الكريم تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الكازاخي؛ وكذلك تحية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع الإشارة إلى الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بوصفها شاهدًا على متانة العلاقات العلمية، والتأكيد على اعتزاز مصر على المستويات كافة بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية مصحوبة بتبادل عبارات الود والتقدير، والتطلع الأكيد لمزيد من آفاق التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات العلمية والفكرية والثقافية.

العلاقات المصرية الكازاخية رئيس جمهورية كازاخستان وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

ترشيحاتنا

التخطيط والتنمية الاقتصادية

التخطيط و الشباب والرياضة تطلقان فعاليات التصويت الإلكتروني لنادي الزهور بمشاركة النيابة الإدارية

وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي

وزير قطاع الأعمال: تحسين الخدمات المقدمة لعملاء "النصر للإسكان والتعمير" وحل القضايا العالقة

وزير الاسكان

وزير الإسكان: 75 قطعة أرض "بيت وطن" جاهزة لتوصيل الكهرباء بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة

بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد