ديني

تنسيق الأزهر 2025.. موعد فتح باب تعديل الترشيح وإعادة تسجيل الرغبات

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 للعام الجامعي 2025- 2026م مقدمًا  التهنئة للطلاب الجدد، والشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، والشكر لكل الذين أسهموا في إنجاح التنسيق.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح، والذين لم يتقدموا لتسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025، يومي السبت والأحد الموافقين ٢٠ - ٢١ سبتمبر كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٣ - ٢٤

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أنه تم توحيد الحد الأدنى في تنسيق الأزهر 2025 لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وأوضح أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ (  129885) طالبا، تقدم منهم للتسجيل في تنسيق الأزهر 2025، عدد 102988 طالب وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول  بكليات طب البنين والبنات القاهرة (  618) درجة بنسبة   95.08%،  كليات طب بنات وبنين دمياط (  613) درجة بنسبة  94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (  609) درجة بنسبة   93.69%،  وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (  599) درجة بنسبة   92.15%، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة ( 606) بنسبة  93.23%  وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة ( 582) درجة بنسبة    89.54%، وهندسة بنين قنا ( 577) درجة بنسبة   88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي ( 550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580 ) بنسبة 89.23٪

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام (  513 ) درجة بنسبة    78.92% ،
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (  522 ) درجة بنسبة80.31    % 
اللغات والترجمة تخصص عام ( 500  ) درجة بنسبة    76.92%
معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (  559 ) درجة بنسبة  86 %
معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة (  551 ) درجة بنسبة  84.77 %
كلية الاعلام ( 464  ) درجة بنسبة   71.38%
كلية التجارة القاهرة تخصص عام (  495 ) درجة بنسبة 76.15  %
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (  484 ) درجة بنسبة 74.46  %
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (   384)  درجة بنسبة   59.08%،
كلية اللغة العربية تخصص عام ( 384  ) درجة بنسبة 59.08  %.

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92  %
كلية العلوم تخصص عام ( 542  )  درجة    83.83%
كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪ 
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557  )  درجة بنسبة   85.69%
كلية  الاعلام (  516 ) درجة بنسبة 79.38  %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة  75.08 %

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %
كلية الإعلام  بنسبة  73.22%
شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %
كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة  61.82 %
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01  %
كلية اللغة العربية تخصص عام  بنسبة59.32 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  بنسبة 61.01 %

القسم الأدبى بنات

كلية الاعلام بنسبة  83.72 %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية  بنسبة  75.76% 
كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %
معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %

جامعة الأزهر تنسيق الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر تعديل الترشيح تقليل الاغتراب تنسيق الأزهر 2025

