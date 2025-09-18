تنسيق الأزهر ..89.23% طب بيطري و 84.62% ذكاء اصطناعي و76.92% لغات وترجمة

أعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر للعام الجامعي 2025 – 2026م، مهنئًا الطلاب الجدد، وموجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه المستمر للجامعة، وكذلك لجميع من أسهموا في إنجاح عملية التنسيق من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق التحول الرقمي بالجامعة.

وأوضح داود أن هذا العام شهد توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – بحري – قبلي) تأكيدًا لمبدأ المساواة بين الطلاب.

وأشار إلى أن إجمالي الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 129885 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق 102988 طالبًا وطالبة.

وجاءت أبرز نسب القبول بالكليات على النحو التالي

كلية الطب (بنين وبنات القاهرة): 95.08%، دمياط 94.31%، أسيوط 93.69%.

طب الأسنان (بنين وبنات القاهرة): 93.23%.

الصيدلة (بنين وبنات القاهرة): 92.15%.

الهندسة (بنين وبنات القاهرة): 89.54%، هندسة قنا: 88.77%.

الذكاء الاصطناعي: 84.62%.

الطب البيطري بنين أسيوط: 89.23%.

اللغات والترجمة (تخصص عام – بنين القاهرة): 76.92%.

العلوم – بنين القاهرة: 78.92%.

الإعلام – بنين القاهرة: 71.38%.

التمريض – بنات القاهرة: 88.92%.

الإعلام – بنات: 79.38%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 75.08%.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن القبول شمل كليات جديدة هذا العام، أبرزها: كليتا الذكاء الاصطناعي، كليتا الطب البيطري، وشعبة اللغة الإندونيسية بكلية البنات الأزهرية للغات والترجمة، ليصل عدد اللغات التي تُدرَّس بالكلية إلى 14 لغة.

وأضاف داود أن الجامعة تدخل هذا العام بأكثر من 60 برنامجًا مميزًا في تخصصات متعددة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيحات يومي السبت والأحد (20 – 21 سبتمبر)، كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء (23 – 24 سبتمبر).



