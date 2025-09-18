قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
ديني

تنسيق الأزهر ..89.23% طب بيطري و 84.62% ذكاء اصطناعي و76.92% لغات وترجمة

تنسيق الأزهر 2025
تنسيق الأزهر 2025
عبد الرحمن محمد

أعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر للعام الجامعي 2025 – 2026م، مهنئًا الطلاب الجدد، وموجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه المستمر للجامعة، وكذلك لجميع من أسهموا في إنجاح عملية التنسيق من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق التحول الرقمي بالجامعة.

وأوضح داود أن هذا العام شهد توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – بحري – قبلي) تأكيدًا لمبدأ المساواة بين الطلاب. 

وأشار إلى أن إجمالي الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ 129885 طالبًا، تقدم منهم للتنسيق 102988 طالبًا وطالبة.

وجاءت أبرز نسب القبول بالكليات على النحو التالي

كلية الطب (بنين وبنات القاهرة): 95.08%، دمياط 94.31%، أسيوط 93.69%.
طب الأسنان (بنين وبنات القاهرة): 93.23%.
الصيدلة (بنين وبنات القاهرة): 92.15%.
الهندسة (بنين وبنات القاهرة): 89.54%، هندسة قنا: 88.77%.
الذكاء الاصطناعي: 84.62%.
الطب البيطري بنين أسيوط: 89.23%.
اللغات والترجمة (تخصص عام – بنين القاهرة): 76.92%.
العلوم – بنين القاهرة: 78.92%.
الإعلام – بنين القاهرة: 71.38%.
التمريض – بنات القاهرة: 88.92%.
الإعلام – بنات: 79.38%.
الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: 75.08%.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن القبول شمل كليات جديدة هذا العام، أبرزها: كليتا الذكاء الاصطناعي، كليتا الطب البيطري، وشعبة اللغة الإندونيسية بكلية البنات الأزهرية للغات والترجمة، ليصل عدد اللغات التي تُدرَّس بالكلية إلى 14 لغة.

وأضاف داود أن الجامعة تدخل هذا العام بأكثر من 60 برنامجًا مميزًا في تخصصات متعددة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيحات يومي السبت والأحد (20 – 21 سبتمبر)، كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء (23 – 24 سبتمبر).


 

تنسيق الأزهر جامعة الأزهر كلية الطب كلية الذكاء الاصطناعي كلية الطب البيطري كلية اللغات والترجمة نتيجة الثانوية الأزهرية تنسيق الأزهر 2025 نتيجة تنسيق الازهر كليات الازهر

