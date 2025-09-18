قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف مؤشر كليات القسم الأدبي بنات

مؤشر كليات القسم الأدبي بنات
مؤشر كليات القسم الأدبي بنات
شيماء جمال

عقدت جامعة الأزهر، مؤتمرا صحفيا، بمقر المبنى الإداري للجامعة بمدينة نصر، ظهر اليوم، الخميس، أعلنت فيه، نتيجة تنسيق الأزهر 2025 خلال مؤتمر صحفي.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الجديد هذا العام يتمثل في 4 كليات جديدة، لم تكن موجودة من قبل وهي كلية الطب البيطري بالبحيرة وكلية الطب البيطري بأسيوط، وكلية الذكاء الاصطناعي للبنين والبنات في القاهرة.

كما تم افتتاح كليتين جديدتين في المحافظات الحدودية، وهما كلية البنات الأزهرية في مطروح وكلية البنين الأزهرية في الوادي الجديد، علاوة على كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في بني سويف وكلية البنات الأزهرية في قنا، وافتتاح شعبة اللغة الأندونيسية في كلية اللغات والترجمة لأول مرة في الكلية لتصل عدد اللغات في الكلية 14 لغة.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن تنسيق الأزهر 2025 للقسم الأدبي بنات:

كلية الاعلام بنسبة  83.72 %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية  بنسبة  75.76% 
كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %
معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %

كليات جديدة في تنسيق الأزهر 2025

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.
4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سوف يبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث ستنطلق الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد والقدامى على حد سواء.


 

