قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حتى الأحد القادم.. فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب والطالبات الجدد الذين ظهرت نتيجة تنسيقهم بداية من اليوم وحتى الأحد القادم. 

وفي إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على مصلحة أبنائها  الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم؛ نظرًا لظروف خاصة تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لهم بداية من اليوم وحتى مساء الأحد القادم.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ منسوبي جامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، هنأ نواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة؛ ومنسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م داعيًا الله- تعالى- أن يكون عامًا دراسيًّا موفقًا تواصل فيه جامعة الأزهر تميزها وريادتها عالميًّا ومحليًّا في ظل القيادة الحكيمة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله ورعاه.

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى طلاب الجامعة وطالباتها خاصة الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على تسيير جميع سبل تلقيهم العلم في كلياتهم، وأن يكونوا على تواصل دائم مع إدارة كلياتهم لتذليل أي عقبات تواجههم.

رئيس جامعة الأزهر يحث الطلاب على الجمع بين العلم وممارسة الأنشطة المختلفة

وحث رئيس جامعة الأزهر الطلاب على الجمع بين العلم وممارسة الأنشطة المختلفة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، لافتًا أن هدف جامعة الأزهر هو تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم والثقافة، محليًّا وعالميًّا، حاملًا راية الأزهر الشريف في كل مجال ومكان يعملون فيه، وهذا مُتحقِّق وسيظل باقيًا أبد الدهر.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن إشراقة العام الدراسي الجديد وما تحمله من بهجة وأمل، لن تُلهينا عن آلام أشقائنا في فلسطين، ولا عن معاناة طلابٍ دونت أسماؤهم في سجل الشهداء، أو أُرغموا على مرارة التشريد والحرمان من مقاعد العلم والمعرفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يُعجل بفك كربهم، ويجبر كسرهم، ويمنحهم النصر والتمكين.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

ترشيحاتنا

غازي حمد

أول ظهور بعد القصف| قيادي بحماس يروي تفاصيل نجاتهم من محاولة الاغتيال الإسرائيلية في الدوحة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

قدمت خدمات لأكثر من 16 ألف سيدة.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

محافظ أسيوط يجتمع مع رؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية

محافظ أسيوط: إنشاء منفذ بيع للأسر المنتجة أسفل كوبري فيصل.. وتطوير خان الخليلي بالفتح

بالصور

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد