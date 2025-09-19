قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
ديني

موعد التسكين في المدن الجامعية بالأزهر.. اعرف الشروط والإجراءات

مدينة الأزهر الجامعية
مدينة الأزهر الجامعية
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر، عن بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والوجه القبلي من سنوات النقل والفرق النهائية بمختلف الكليات والمتقدمين على الموقع الإلكتروني لخدمات الجامعة للقبول بالمدن الجامعية بالمرحلة الأولى، اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

نتيجة القبول بالمدن الجامعية

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب وطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر.

لمعرفة نتيجة القبول بالمدن الجامعية اضغط هنا

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات المقبولين بالمدينة الجامعية اتباع الخطوات التالية:

أولا: بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية والتأكد من القبول بالسكن الجامعي والتوجه لدفع مصروفات السكن السنوية "تسدد مرة واحدة وطبقا لرغبة الطالب  سواء إقامة فقط أو إقامة مع تغذية" على كود فوري رقم 6451 والعودة مرة أخرى على موقع الجامعة وإدخال الرقم القومي والرقم المرجعي بإيصال سداد فوري لطباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة.

وحددت جامعة الأزهر مرفقات ملف التسكين كما يلي:

- نتيجة الطالب 
- إخطار إسكان طالب / طالبة
- استمارة كشف طبي طالب / طالبة
- طلب التحاق بالمدن الجامعية
- استمارة ضمان سداد الرسوم
- استمارة التسكين / التعليمات / الإخلاء
- إقرار عدم الزواج للطالبات
- إقرار سداد
- طباعة بونات التغذية المقررة للطالب السنوية

كيفية دفع مصروفات المدن الجامعية

ثانيا: التوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي الشهرية طبقا لفئة السكن المقررة للطالب وطبقا لرغبة الطالب إقامة فقط أو إقامة مع تغذية على كود فوري رقم 65830.

ثالثا: التوجه إلى المدينة محل السكن بنتيجة الطالب والتقدم بملف محتواه كما يلي:
- كافة الاستمارات المشار إليها مع ملئ استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهل عمل الضامن
- 4 صور شخصية
- 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر والضامن مع الإطلاع على الأصل.
- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي السنوي فوري مكبر على كود 6451 لكافة الطلاب الملتحقين بالسكن الجامعي
- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الجامعي الشهري على كود 65830 مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري

رابعا: دخول كافة الطلاب والطالبات على موقع الجامعة بعد سداد المصروفات الشهرية من هنا
- طباعة إخطار السداد الشهري / إخطار بونات تغذية للشهر المستحق وتقديمه للمختص ليتمكن من استلام بونات التغذية مختومة بكود الطالب وأحقية الصرف.

أما بالنسبة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة عليها التقدم إلى الإدارات العامة للمدن الجامعية للطلاب والطالبات اعتبارا من يوم السبت 20 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي وإحضار المستندات الدالة على الحالة (وفاة والد بنفس العام الدراسي - مرض مزمن وغيره) للمراجعة واستكمال إجراءات التسكين لطلاب وطالبات الحالات الخاصة.

جامعة الأزهر المدن الجامعية المدينة الجامعية مدينة الأزهر الجامعية السكن الجامعي مصاريف المدينة الجامعية

