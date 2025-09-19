موعد التسكين في المدن الجامعية بالأزهر.. اعرف الشروط والإجراءات

أعلنت جامعة الأزهر، عن بدء تسكين طلاب وطالبات المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والوجه القبلي من سنوات النقل والفرق النهائية بمختلف الكليات والمتقدمين على الموقع الإلكتروني لخدمات الجامعة للقبول بالمدن الجامعية بالمرحلة الأولى، اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

نتيجة القبول بالمدن الجامعية

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب وطالبات التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات المقبولين بالمدينة الجامعية اتباع الخطوات التالية:

أولا: بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية والتأكد من القبول بالسكن الجامعي والتوجه لدفع مصروفات السكن السنوية "تسدد مرة واحدة وطبقا لرغبة الطالب سواء إقامة فقط أو إقامة مع تغذية" على كود فوري رقم 6451 والعودة مرة أخرى على موقع الجامعة وإدخال الرقم القومي والرقم المرجعي بإيصال سداد فوري لطباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة.

وحددت جامعة الأزهر مرفقات ملف التسكين كما يلي:

- نتيجة الطالب

- إخطار إسكان طالب / طالبة

- استمارة كشف طبي طالب / طالبة

- طلب التحاق بالمدن الجامعية

- استمارة ضمان سداد الرسوم

- استمارة التسكين / التعليمات / الإخلاء

- إقرار عدم الزواج للطالبات

- إقرار سداد

- طباعة بونات التغذية المقررة للطالب السنوية

كيفية دفع مصروفات المدن الجامعية

ثانيا: التوجه لدفع مصروفات السكن الجامعي الشهرية طبقا لفئة السكن المقررة للطالب وطبقا لرغبة الطالب إقامة فقط أو إقامة مع تغذية على كود فوري رقم 65830.

ثالثا: التوجه إلى المدينة محل السكن بنتيجة الطالب والتقدم بملف محتواه كما يلي:

- كافة الاستمارات المشار إليها مع ملئ استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهل عمل الضامن

- 4 صور شخصية

- 2 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر والضامن مع الإطلاع على الأصل.

- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي السنوي فوري مكبر على كود 6451 لكافة الطلاب الملتحقين بالسكن الجامعي

- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الجامعي الشهري على كود 65830 مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري

رابعا: دخول كافة الطلاب والطالبات على موقع الجامعة بعد سداد المصروفات الشهرية من هنا

- طباعة إخطار السداد الشهري / إخطار بونات تغذية للشهر المستحق وتقديمه للمختص ليتمكن من استلام بونات التغذية مختومة بكود الطالب وأحقية الصرف.

أما بالنسبة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة عليها التقدم إلى الإدارات العامة للمدن الجامعية للطلاب والطالبات اعتبارا من يوم السبت 20 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي وإحضار المستندات الدالة على الحالة (وفاة والد بنفس العام الدراسي - مرض مزمن وغيره) للمراجعة واستكمال إجراءات التسكين لطلاب وطالبات الحالات الخاصة.