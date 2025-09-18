قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

جامعة الأزهر: فتح باب تقليل الاغتراب الثلاثاء المقبل

تنسيق الأزهر 2025
تنسيق الأزهر 2025
محمد صبري عبد الرحيم

أعلنت جامعة الأزهر، عن فتح باب تعديل الترشيح، والذين لم يتقدموا للتنسيق يومي السبت والأحد الموافقين ٢٠ - ٢١ سبتمبر، كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٣ - ٢٤.

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2025 ،مقدمًا  التهنئة للطلاب  الجدد، والشكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعمه الدائم للجامعة، والشكر لكل الذين أسهموا في إنجاح التنسيق .

تنسيق الازهر 2025 

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ (129885) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (102988)  طالباً وطالبة.


وأوضح أن الحد الأدنى للقبول  بكليات طب البنين والبنات القاهرة   618 درجة بنسبة   95.08%،  كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%،  وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15%، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة 606 بنسبة  93.23% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (577) درجة بنسبة 88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي (550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580) بنسبة 89.23٪

القسم العلمى بنين


كلية العلوم القاهرة تخصص عام (513) درجة بنسبة 78.92%
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (522) درجة بنسبة80.31    % 
اللغات والترجمة تخصص عام ( 500) درجة بنسبة  76.92%
معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (559) درجة بنسبة 86 %
معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة 551 درجة بنسبة  84.77 %
كلية الإعلام (464) درجة بنسبة 71.38%
كلية التجارة القاهرة تخصص عام (495 ) درجة بنسبة 76.15 %
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (484) درجة بنسبة 74.46%
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (384)  درجة بنسبة   59.08%،
كلية اللغة العربية تخصص عام (384) درجة بنسبة 59.08% .

القسم العلمى بنات


كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92  %
كلية العلوم تخصص عام ( 542 )  درجة 83.83%
كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪ 
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557  )  درجة بنسبة   85.69%
كلية  الاعلام (  516 ) درجة بنسبة 79.38  %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة  75.08 %

القسم الأدبي بنين


كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %
كلية الإعلام  بنسبة  73.22%
شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %
كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة  61.82 %
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01  %
كلية اللغة العربية تخصص عام  بنسبة59.32 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  بنسبة 61.01 %

القسم الأدبى بنات


كلية الإعلام بنسبة  83.72 %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية  بنسبة  75.76% 
كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %
معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %.


 

تقليل الاغتراب فتح باب تقليل الاغتراب جامعة الأزهر تنسيق الأزهر تنسيق الأزهر 2025 نتيجة تنسيق الأزهر

