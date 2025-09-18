نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنين.. اعرف كليتك الآن

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025- 2026م، للقسمين العلمي والأدبي، للبنين والبنات.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2025، أن تنسيق قسم الأدبي بنين للإلتحاق بكليات جامعة الأزهر، كالآتي

تنسيق الأزهر أدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %

كلية الإعلام بنسبة 73.22%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %

كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة 61.82 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01 %

كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة59.32 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بنسبة 61.01 %.

أما تنسيق الأزهر أدبي بنات، فهو على النحو التالي:

كلية الاعلام بنسبة 83.72 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 75.76%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81%.

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 513 ) درجة بنسبة 78.92% ،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 522 ) درجة بنسبة80.31 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 500 ) درجة بنسبة 76.92%

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 551 ) درجة بنسبة 84.77 %

كلية الاعلام ( 464 ) درجة بنسبة 71.38%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 495 ) درجة بنسبة 76.15 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 484 ) درجة بنسبة 74.46 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 384) درجة بنسبة 59.08%،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 384 ) درجة بنسبة 59.08 % .

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 542 ) درجة 83.83%

كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الاعلام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة 75.08 %