ديني

95 % للطب و89.5% للهندسة.. تفاصيل تنسيق جامعة الأزهر لهذا العام | أرقام ونسب القبول

محمد شحتة

أعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025 – 2026م، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد، وموجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه الدائم للجامعة، والشكر لكل من أسهم في إنجاح عملية التنسيق، وهم:
الأستاذ الدكتور/ عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
المهندس/ رأفت هندي – نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي،
المهندس/ علاء علي – مدير عام الإدارة العامة لمشروعات المنصات والمواقع الرقمية،
الأستاذ الدكتور/ سمير شاهين – مدير التنسيق الإلكتروني،
الدكتور/ باسم إبراهيم – كلية الهندسة، جامعة القاهرة،
والسادة نواب رئيس جامعة الأزهر، وعمداء كليات الجامعة، والسيد الدكتور مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المناطق الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري)، ترسيخًا لمبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات. كما أوضح أن إجمالي عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية بلغ (129,885) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (102,988) طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات:

طب البنين والبنات بالقاهرة: (618) درجة بنسبة 95.08%.

طب البنين والبنات بدمياط: (613) درجة بنسبة 94.31%.

طب البنين والبنات بأسيوط: (609) درجة بنسبة 93.69%.

طب الأسنان بالقاهرة: (606) درجة بنسبة 93.23%.

صيدلة البنين والبنات بالقاهرة: (599) درجة بنسبة 92.15%.

هندسة البنين والبنات بالقاهرة: (582) درجة بنسبة 89.54%.

هندسة بنين قنا: (577) درجة بنسبة 88.77%.

الذكاء الاصطناعي: (550) درجة بنسبة 84.62%.

الطب البيطري: (580) درجة بنسبة 89.23%.

القسم العلمي – بنين:

كلية العلوم – القاهرة (تخصص عام): (513) درجة بنسبة 78.92%.

كلية الهندسة الزراعية – القاهرة (تخصص عام): (522) درجة بنسبة 80.31%.

كلية اللغات والترجمة (تخصص عام): (500) درجة بنسبة 76.92%.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم – القاهرة: (559) درجة بنسبة 86%.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم – القاهرة: (551) درجة بنسبة 84.77%.

كلية الإعلام: (464) درجة بنسبة 71.38%.

كلية التجارة – القاهرة (تخصص عام): (495) درجة بنسبة 76.15%.

كلية الزراعة – القاهرة (تخصص عام): (484) درجة بنسبة 74.46%.

كلية التربية – القاهرة (تخصص عام): (384) درجة بنسبة 59.08%.

كلية اللغة العربية (تخصص عام): (384) درجة بنسبة 59.08%.

القسم العلمي – بنات:

كلية التمريض: (578) درجة بنسبة 88.92%.

كلية العلوم (تخصص عام): (542) درجة بنسبة 83.83%.

كلية التمريض فصول دمياط: (572) درجة بنسبة 88%.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر: (557) درجة بنسبة 85.69%.

كلية الإعلام: (516) درجة بنسبة 79.38%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية – شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: (488) درجة بنسبة 75.08%.

القسم الأدبي – بنين:

كلية اللغات والترجمة (تخصص عام): بنسبة 54.60%.

كلية الإعلام: بنسبة 73.22%.

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية (بمصروفات): بنسبة 76.44%.

كلية التجارة – القاهرة (تخصص عام): بنسبة 74.91%.

كلية التربية الرياضية – القاهرة: بنسبة 61.82%.

كلية أصول الدين – القاهرة (تخصص عام): بنسبة 61.01%.

كلية اللغة العربية (تخصص عام): بنسبة 59.32%.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون – القاهرة: بنسبة 61.01%.

القسم الأدبي – بنات:

كلية الإعلام: بنسبة 83.72%.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية – شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: بنسبة 75.76%.

كلية التجارة – القاهرة (تخصص عام): بنسبة 70%.

معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – القاهرة: بنسبة 68.81%.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح، وكذلك للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق، يومي السبت والأحد الموافقين 20 – 21 سبتمبر، كما سيتم فتح باب تقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 – 24 سبتمبر.

تنسيق الأزهر 2025 تنسيق الأزهر تنسيق الأزهر نتيجة تنسيق القبول فى جامعة الأزهر جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر

