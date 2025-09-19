خطيب الأزهر: طلب العلم ليس مقصورا على الشريعة فقط.. فيديو

قال الدكتور ربيع الغفير، خطيب الجامع الأزهر، إن طلب العلم في الإسلام الذي يستوجب رفعة الدرجات، ليس مقصورا على العلم الشرعي فقط، وإن كان علم الشرع أهم العلوم، لكن يدخل فيه كل ما ينفع المجتمع في دينه أو دنياه.

وأضاف ربيغ الغفير في خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ).

وتابع خطيب الجامع الأزهر: نحتاج إلى كل العلوم، فنحتاج إلى الطبيب والمهندس والمحامي والمعلم الماهر في تخصصه.

وأكد أن العلم هو سبيل بناء الأمم، ولكن أمة اقرأ ما عادت تقرأ إلا قليل، فيا شباب الأمة العلم هو سبيل الحضارة والرقي.

وأوضح أن القرآن الكريم نزل بالجزيرة وقرأ بقراءاته في مصر الأزهر الشريف، فمصر بدورها الريادي والحضاري تحتاج إلى عقول وقلوب واعية وشباب يدركون هذه الحقيقة ويعلمون أن عليهم جزءا كبيرا من المسئولية في الحفاظ على هذا البلد وهذا الوطن وهذا الدين.