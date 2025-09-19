خطيب الأزهر: هكذا رفع الله الدرجات لأهل العلم في القرآن.. فيديو

قال الدكتور ربيع الغفير، خطيب الجامع الأزهر، إن سيدنا علي بن أبي طالب قال "العلم هو الحياة ومن لا صلة له بالعلم لا صلة له بالحياة".

وأضاف ربيغ الغفير في خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) فالله وعد أهل العلم برفعة الدرجات بعد أهل الإيمان.

وتابع: ومن رفعة الدرجات أن الله تعالى ما قرن بذاته العلية في أخطر قضية وهي الوحدانية إلا أهل العلم، قال الله (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ) فهل هناك رفعة درجة أكثر من ذلك؟

وتابع: علموا أولادكم أن طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، فنريد من طلابنا أن يستحضروا هذه النية وهو تتمثل في حديث النبي (من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة).

وأكد أن طالب العلم مجاهد في سبيل الله في الميدان، وهو كالعابد في محرابه، إن عاش عاش حميدا وإن مات مات شهيدا.