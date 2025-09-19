قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
ديني

خطيب الأزهر يكشف عن سبب تقديم العلم على الخلق في القرآن| فيديو

الدكتور ربيع الغفير
الدكتور ربيع الغفير
محمد شحتة

قال الدكتور ربيع الغفير، خطيب الجامع الأزهر، إن النبي الكريم قال في الحديث الشريف "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع".

وأضاف ربيغ الغفير في خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، أن العام الدراسي الجديد يبدأ بعد ساعات قلائل، نسال الله أن يكون عام خير ويسر وفهم وفتح من الله على أبنائنا الطلاب.

وأشار إلى أننا من منبر العلم في الأزهر الشريف، يجدر بنا أن نتحدث عن رسالة العلم في الإسلام، فهو أهم ما يتميز به ديننا الحنيف، فأول أمر إلهي في هذا الحديث كان عن القراءة في مطلع سورة "العلق" إشارة إلى العلم والتعلم.

واستشهد بقوله تعالى (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ).

وأوضح أننا في سورة الرحمن نجد الحق سبحانه وتعالى والسياق القرآني قدم العلم على الخلق على خلاف الترتيب الطبيعي، فقال تعالى (الرَّحْمَٰنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ).

وتابع: الخلق المفترض قبل العلم، ودلالة هذا أن الإشارة القرآنية أن العلم أهم من الوجود، فالعلم هو الوجود ومن لا صلة له بالعلم لا صلة له بالوجود.

الجامع الأزهر خطبة الجمعة صلاة الجمعة ربيع الغفير العلم الخلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

