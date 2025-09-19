خطيب الأزهر يكشف عن سبب تقديم العلم على الخلق في القرآن| فيديو

قال الدكتور ربيع الغفير، خطيب الجامع الأزهر، إن النبي الكريم قال في الحديث الشريف "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع".

وأضاف ربيغ الغفير في خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، أن العام الدراسي الجديد يبدأ بعد ساعات قلائل، نسال الله أن يكون عام خير ويسر وفهم وفتح من الله على أبنائنا الطلاب.

وأشار إلى أننا من منبر العلم في الأزهر الشريف، يجدر بنا أن نتحدث عن رسالة العلم في الإسلام، فهو أهم ما يتميز به ديننا الحنيف، فأول أمر إلهي في هذا الحديث كان عن القراءة في مطلع سورة "العلق" إشارة إلى العلم والتعلم.

واستشهد بقوله تعالى (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ).

وأوضح أننا في سورة الرحمن نجد الحق سبحانه وتعالى والسياق القرآني قدم العلم على الخلق على خلاف الترتيب الطبيعي، فقال تعالى (الرَّحْمَٰنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ).

وتابع: الخلق المفترض قبل العلم، ودلالة هذا أن الإشارة القرآنية أن العلم أهم من الوجود، فالعلم هو الوجود ومن لا صلة له بالعلم لا صلة له بالوجود.