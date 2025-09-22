قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة
أنجلينا جولي : صرت لا أعرف أمريكا
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
أخبار العالم

بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل

كير ستارمر
كير ستارمر
هاجر رزق

وجه مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني بالقاهرة، رسالة لمصر بعد ساعات من إعلان بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وأكد ريتشاردسون، في بيان أمس الأحد، أن مصر تلعب بصفتها وسيطا في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دورا محوريا في هذه المرحلة. 

وقال: "سنواصل العمل عن كثب مع القاهرة والحلفاء الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم".

وقال ريتشاردسون إن الاعتراف البريطاني قرار تاريخي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود دولية منسقة لإحياء مسار السلام.


وأوضح السفير البريطاني أن الاعتراف البريطاني يأتي في إطار جهود دولية منسقة تهدف إلى بناء توافق حول إطار للسلام، من شأنه أن يضع الأسس لحل الدولتين، من خلال معالجة مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي تصريح السفير بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف لندن رسميًا بدولة فلسطين، مشددًا على أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكن السماح بانطفاء هذا النور"، داعيًا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا، ومؤكدًا أنه "لا مكان لها في أي إدارة أو ترتيبات أمنية مستقبلية"

السفير البريطاني فلسطين وقف إطلاق النار القاهرة الاعتراف البريطاني الشعب الفلسطيني

