بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل

وجه مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني بالقاهرة، رسالة لمصر بعد ساعات من إعلان بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وأكد ريتشاردسون، في بيان أمس الأحد، أن مصر تلعب بصفتها وسيطا في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دورا محوريا في هذه المرحلة.

وقال: "سنواصل العمل عن كثب مع القاهرة والحلفاء الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم".

وقال ريتشاردسون إن الاعتراف البريطاني قرار تاريخي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود دولية منسقة لإحياء مسار السلام.



وأوضح السفير البريطاني أن الاعتراف البريطاني يأتي في إطار جهود دولية منسقة تهدف إلى بناء توافق حول إطار للسلام، من شأنه أن يضع الأسس لحل الدولتين، من خلال معالجة مسائل الحوكمة والأمن، وإدخال المساعدات ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي تصريح السفير بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف لندن رسميًا بدولة فلسطين، مشددًا على أن "الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكن السماح بانطفاء هذا النور"، داعيًا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا، ومؤكدًا أنه "لا مكان لها في أي إدارة أو ترتيبات أمنية مستقبلية"