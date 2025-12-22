بعد قليل .. أمين البحوث الإسلاميَّة يشهد مراسم صلح في خصومة ثأريَّة بالأقصر

يشهد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بعد قليل، مراسم الصُّلح في خصومة ثأريَّة، التي تُقام بساحة (الشيخ الطيِّب الحساني) بمدينة (القرنة) في محافظة الأقصر، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ محمد الطيِّب، وآل الطيِّب.

وتُعقَد مراسم الصلح بحضور: محافظَي الأقصر وقنا، ومديرَي الأمن بالمحافظتين، وعدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد مِنَ القيادات الأمنيَّة بالمحافظتين، وعُمد ووجهاء العائلات.

وتأتي مشاركة الدكتور محمد الجندي في إطار الدَّور المجتمعي والدعوي للأزهر الشريف، وحرصه على دعم جهود الصُّلح، وترسيخ قيم السِّلم المجتمعي، ونَشْر ثقافة التسامح والعفو؛ بما يُسهِم في الحفاظ على الأرواح، وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.