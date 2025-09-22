قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
اقتصاد

مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تطمح خلال العامين المقبلين إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار. وأوضح أن ذلك يأتي انعكاسًا لحجم التطوير الشامل الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الرواندي، إلى أن مصر أنجزت بنية تحتية متطورة شملت شبكات السكك الحديدية والطرق والكهرباء والطاقة، إلى جانب بناء مدن جديدة ومناطق استثمارية حديثة. وأضاف أن الدولة حرصت على تطوير الممارسات الزراعية والأنظمة الذكية للري بما عزز الإنتاجية والأمن الغذائي.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليل العوائق البيروقراطية وتسريع التراخيص. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح الخطيب أن هذه الإصلاحات تعكس رؤية مصر نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، مشددًا على أن الدولة تعمل على أن تصبح وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين والإقليميين خلال المرحلة المقبلة.

