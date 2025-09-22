مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تطمح خلال العامين المقبلين إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار. وأوضح أن ذلك يأتي انعكاسًا لحجم التطوير الشامل الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الرواندي، إلى أن مصر أنجزت بنية تحتية متطورة شملت شبكات السكك الحديدية والطرق والكهرباء والطاقة، إلى جانب بناء مدن جديدة ومناطق استثمارية حديثة. وأضاف أن الدولة حرصت على تطوير الممارسات الزراعية والأنظمة الذكية للري بما عزز الإنتاجية والأمن الغذائي.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليل العوائق البيروقراطية وتسريع التراخيص. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح الخطيب أن هذه الإصلاحات تعكس رؤية مصر نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، مشددًا على أن الدولة تعمل على أن تصبح وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين والإقليميين خلال المرحلة المقبلة.