الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو عن كل من:

1. سعيد مجلى الضو عليوة.

2. كرم عبد السميع إسماعيل السعدني.

3. ولاء جمال سعد محمد.

4. علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد.

5. محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف.

6. منصور عبد الجابر علي عبد الرازق.