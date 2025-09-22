قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟

بدء العام الدراسي الجديد
بدء العام الدراسي الجديد
قسم المحافظات

شهدت بداية العام الدراسي الجديد بعض المواقف والافعال الطريفة التي قام بها بعد الاباء ومسئولي المدارس ترخيبا بالطلاب وتشجيعا لهم لبدء عاما دراسيا جديدا بكل الحب والتفاؤل والنجاح..

 

مديرة مدرسة ترتدي الزي الرسمي المخصص للطالبات

فوجئت طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات أقدم مدارس محافظة بورسعيد بمديرة مدرستهم رضا الجبالي تستقبلهم مرتدية زى المدرسة الرسمي المخصص للطالبات. 

ظهر الحدث كلافتة إنسانية جميلة وخطوة بسيطة لكنها تركت أثرا كبيرا في نفوس الطالبات الذين سرعان ما بادروا على التقاط الصور التذكارية مع مديرتهم. 

مديرة بروح الأم قبل المنصب .. استقبلت طالبتها فى بورسعيد الثانوية بنات مرتدية الزى المدرسي

وشعرت الطالبات بأن مديرتهم قريبة منهم وتشاركهم الفرحة والالتزام، فكانت رسالة قوية عن الانتماء والانضباط والمحبة.

وظهرت مدرسة بورسعيد الثانوية بنات تحت قيادة رضا الجبالي خريجة البرنامج الرئاسي ١٠٠٠ مدير مدرسة الدفعة الأولى كاملة العدد.

وارتسمت على وجوه الطالبات، والمديرة فرحة تضمنت  درس عملي في القرب من أبنائنا وبناتنا الطلاب.

الجدير بالذكر ان ٥٥٨ مدرسة فى محافظة بورسعيد استقبلت ١٨٦ الف طالب بمختلف المراحل التعليمية مابين التعليم الحكومى و الخاص و الفني بعد ان أنهت كافة استعداتها بناء على تعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وإشراف طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.  

تواجد سبايدر مان  في أول أيام الدراسة

لبى ولي أمر رغبة أبنائه في تواجد سبايدر مان معهما في أول أيام الدراسة، وقرر أن يذهبا إلى مدرستهما معاذ بن جبل بدمنهور، مع شخص يرتدي زي الشخصية الشهيرة.

ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة

وقال ولي أمر الطفلين إنه لجأ لهذه الفكرة لتحبيبهما في المدرسة والدراسة من اليوم الأول لعلمه بارتباط طفليه بهذه الشخصية وحبهما لها.

المحافظات بورسعيد البحيرة تقاليع طريفة بدء العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

بالصور

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد