تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟

شهدت بداية العام الدراسي الجديد بعض المواقف والافعال الطريفة التي قام بها بعد الاباء ومسئولي المدارس ترخيبا بالطلاب وتشجيعا لهم لبدء عاما دراسيا جديدا بكل الحب والتفاؤل والنجاح..

مديرة مدرسة ترتدي الزي الرسمي المخصص للطالبات

فوجئت طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات أقدم مدارس محافظة بورسعيد بمديرة مدرستهم رضا الجبالي تستقبلهم مرتدية زى المدرسة الرسمي المخصص للطالبات.

ظهر الحدث كلافتة إنسانية جميلة وخطوة بسيطة لكنها تركت أثرا كبيرا في نفوس الطالبات الذين سرعان ما بادروا على التقاط الصور التذكارية مع مديرتهم.

مديرة بروح الأم قبل المنصب .. استقبلت طالبتها فى بورسعيد الثانوية بنات مرتدية الزى المدرسي

وشعرت الطالبات بأن مديرتهم قريبة منهم وتشاركهم الفرحة والالتزام، فكانت رسالة قوية عن الانتماء والانضباط والمحبة.

وظهرت مدرسة بورسعيد الثانوية بنات تحت قيادة رضا الجبالي خريجة البرنامج الرئاسي ١٠٠٠ مدير مدرسة الدفعة الأولى كاملة العدد.

وارتسمت على وجوه الطالبات، والمديرة فرحة تضمنت درس عملي في القرب من أبنائنا وبناتنا الطلاب.

الجدير بالذكر ان ٥٥٨ مدرسة فى محافظة بورسعيد استقبلت ١٨٦ الف طالب بمختلف المراحل التعليمية مابين التعليم الحكومى و الخاص و الفني بعد ان أنهت كافة استعداتها بناء على تعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد وإشراف طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

تواجد سبايدر مان في أول أيام الدراسة

لبى ولي أمر رغبة أبنائه في تواجد سبايدر مان معهما في أول أيام الدراسة، وقرر أن يذهبا إلى مدرستهما معاذ بن جبل بدمنهور، مع شخص يرتدي زي الشخصية الشهيرة.

ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة

وقال ولي أمر الطفلين إنه لجأ لهذه الفكرة لتحبيبهما في المدرسة والدراسة من اليوم الأول لعلمه بارتباط طفليه بهذه الشخصية وحبهما لها.