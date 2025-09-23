فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

تحل الفنانة القديرة فريدة فهمي نجمة فرقة رضا للفنون الشعبية، ضيفة علي برنامج حديث من مصر، الذي تقدمه الإعلامية القديرة درية شرف الدين.

ومن المقرر إذاعة البرنامج في تمام الساعة السابعة مساءًا، علي شاشة القناة الاولي ، الخميس المقبل.

ولدت فريدة فهمي عام 1940، بمحافظة القاهرة، لوالدها المهندس حسن فهمي، الذي عمل عميدًا لمعهد السينما وهو الأمر الذي شجع موهبتها على الظهور.

نشأت فريدة في بيئة تقدر الفنون، والتحقت بمعهد الباليه في سن مبكرة، حيث أظهرت موهبة استثنائية في الرقص.

مشوار فريدة فهمي

انطلقت شهرتها من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية، التي أسسها الفنان محمود رضا وشقيقه علي رضا عام 1959، وكانت فريدة إحدى الركائز الأساسية للفرقة.

لم تكن فريدة فهمي، مجرد راقصة تؤدي الحركات، بل كانت تجسد روح الفن المصري بحركاتها المفعمة بالحيوية والتعبير.

أدت فريدة فهمي، أدوار البطولة في عدة أفلام استعراضية شهيرة، منها "غرام في الكرنك"، "حرامي الورقة"، و"إجازة نصف السنة"، حيث شكلت ثنائياً فنياً رائعاً مع الفنان محمود رضا، حتى ظن البعض أنهما متزوجان، رغم أن الحقيقة أن فريدة كانت زوجة المخرج علي رضا، شقيق محمود.