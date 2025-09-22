والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

علقت والدة الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر علي غياب محمد صلاح عن حفل البالون.

وكتبت والدة محمد صلاح تعليقا قائلا : الحمد لله علي كل حال اهم حاجه سلامته بالدنيا كلها ".



غاب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» عن أفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.



مكان حفل جوائز البالون دور

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل عن عام 2025، على مسرح شاتليه في باريس.

وتنظم مجلة فرانس فوتبول العالمية، حفل جوائز الأفضل لعام 2025، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

يمكن متابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية عبر قناة beIN Sports NEWS HD. ستكون هناك تغطية إخبارية لحظية لتغطية جميع أحداث الحفل.