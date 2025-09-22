السفير ماجد عبد الفتاح: 13 دولة جديدة تعترف بفلسطين اليوم وضغوط عربية على أمريكا

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن 13 دولة جديدة ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات جارية بين المجلس الوزاري العربي والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية لبحث مستقبل غزة.

وقال عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إن أكثر من 160 دولة باتت تعترف رسميًا بدولة فلسطين، موضحًا أن اعتراف بريطانيا الأخير؛ يمثل خطوة ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعًا مع عدد من الدول العربية والإسلامية؛ لمناقشة تطورات أزمة غزة، معتبرًا أن اعتراف بريطانيا يشكل عامل ضغط إضافي على واشنطن.

وتابع عبد الفتاح أن تصريحات توم براك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، “خطيرة للغاية”، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية الحالية تتعامل مع قضايا الشرق الأوسط باستخفاف شديد، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى مواقف جادة.

وأوضح أن أكثر من دولة عربية لا تملك تمثيلًا دبلوماسيًا كاملًا في 11 دولة على الأقل، بينما تكتفي الولايات المتحدة بالتعامل عبر مبعوثين اثنين فقط في ملفات المنطقة.

ودعا الدول العربية إلى فرض ثقلها السياسي والاقتصادي على واشنطن، بما في ذلك تحييد إسرائيل اقتصاديًا ووقف رحلات الطيران كجزء من الضغوط العربية والإسلامية.