البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الإثنين، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة كاملة الحقوق.

وأكد الرئيس البرتغالي، على هامش مؤتمر حل الدولتين الذي انطلقت فعالياته اليوم في نيويورك، أن لشبونة ملتزمة بالسلام، ولطالما دافعت عن حل الدولتين كإطار أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار دي سوزا، إلى أن هذا القرار يأتي في سياق دعم الجهود الدولية لإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.

وشهد مؤتمر حل الدولتين الذي انطلقت فعالياته اليوم في نيويورك على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شغور مقعد إسرائيل، ما أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول موقف الدولة العبرية من جهود السلام الدولية.

وحشدت فرنسا والسعودية الدعم الدولي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتقديم إطار عملي لإقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.