رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الجدد إلكترونيًّا يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 سبتمبر الجاري 2025م.

وأهاب رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب مراعاة المدة المقرر خلالها تقليل الاغتراب حتى يتسنى لكل طالب الانتظام في كليته وحضور المحاضرات الدراسية.

للتسجيل اضغط هنا

بداية الدراسة في جامعة الأزهر

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، هنأ نواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة؛ ومنسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م داعيًا الله- تعالى- أن يكون عامًا دراسيًّا موفقًا تواصل فيه جامعة الأزهر تميزها وريادتها عالميًّا ومحليًّا في ظل القيادة الحكيمة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله ورعاه.

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى طلاب الجامعة وطالباتها خاصة الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على تسيير جميع سبل تلقيهم العلم في كلياتهم، وأن يكونوا على تواصل دائم مع إدارة كلياتهم لتذليل أي عقبات تواجههم.

