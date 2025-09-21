قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
كارثة غذائية تنجو منها أسرة كاملة.. تسمم 5 أطفال في طهطا بسوهاج
إشادة برلمانية بمؤتمر حل الدولتين.. نواب: محطة فارقة لإقرار السلام العادل.. وتجسيد لالتزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور سلامة داود

جامعة الأزهر تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات
جامعة الأزهر تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات
إيمان طلعت

في إطار احتفال جامعة الأزهر بالعام الدراسي الجديد (2025 _ 2026 )؛ نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة المختلفة بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات بنين وبنات.

وخلال الاحتفالية رحب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بأبنائه الطلاب الجدد في رحاب جامعة الأزهر العريقة التي يزيد عطاؤها على الألف عام في خدمة الإنسانية كلها.

وأوضح أن الجامعة تستقبل عامها الجديد بكليات جديدة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي للبنين والبنات والطب البيطري، إضافة إلى برامج مميزة جديدة تلبي سوق العمل وحاجه المجتمع. 

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر علي دعمه في سبيل كل هذه الجهود المبذولة.

وقال: إنه بالأمس كان يشارك في احتفالية كبرى بمناسبة  تكريم الفائزين في المشروع الوطني للقراءة، وعبر عن سعادته البالغة بفوز أربعة من أبناء جامعة الأزهر من أصل عشرة فائزين، وأكد أن أبناء جامعة الأزهر كانوا وسيظلون دائمًا في الصدارة؛ نظرًا لتميزهم العلمي والأخلاقي.

وفي هذا السياق حث فضيلة رئيس الجامعة الطلاب على الالتحاق بالأنشطة الطلابية  التي تنظمها الجامعة، لافتًا إلى أنه اعتمد بالأمس القريب نتيجة مسابقة القراءة الحرة التي تنظمها الجامعة، وسوف يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

ورحب الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد، قائلًا لهم: حق لكم أن تفخروا بانتمائكم إلى جامعة الأزهر أعرق جامعات الدنيا.

وحث نائب رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حثهم على الاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة.

وعلى هامش الاحتفال قام رئيس الجامعة بتدشين معرض الأنشطة الفنية الذي تنظمه كلية التربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، الذي تضمن لوحات فنية متميزة تعكس تميز وريادة طالبات قسم التربية الفنية بكلية التربية للبنات بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور وتنسيق وتنظيم أسرتي: (طلاب من أجل مصر) و(أزهريون على المنهج)،
وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب، والتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

جدير بالذكر أن احتفالية استقبال الطلاب الجدد نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب.

احتفال جامعة الأزهر بالعام الدراسي الجديد الدكتور سلامة جمعة داود جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

المؤتمر: حل الدولتين في صدارة أجندة مصر بالأمم المتحدة

علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

علاء عابد: اتصال السيسي وماكرون يفتح آفاقًا جديدة للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية

اقتصاد

مصر تراهن على الرياضة كقاطرة للنمو الاقتصادي.. نواب: صناعة واعدة تجذب الاستثمارات وتخلق المزيد من فرص العمل

بالصور

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فركش تصوير نور مكسور.. آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو" والعمل يتصدر تريند X

فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور
فكرش تصوير حكاية نور مكسور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد