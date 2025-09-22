أبو مازن: نثمن موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورا، فالحرب والتدمير ليس أمرا يحقق الأمن.

وأضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أعبر باسم دولة فلسطين عن بالغ التقدير لكل الدول المشاركة في إعلان نيويورك التاريخي، مثمنا الدور المصري والقطري والأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلى أنه يجب وقف الحرب على غزة بشكل فوري، ونطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا هناك.

وأكمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، نشيد بدور الوساطة المصري القطري الأمريكي في وقف الحرب في قطاع غزة، كما نثمن موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأدان التصريحات الإسرائيلية حول “إسرائيل الكبرى” التي تمثل تهديدا للأمن القومي العربي.