حبس طالبين دهسا فتاة في أكتوبر وحاولا الهروب

قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة حبس 2 متهمين بدهس فتاة ومحاولة الهروب في أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداولة بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصان يستقلان سيارة بالإصطدام بإحدى الفتيات وإصابتها ومحاولة الفرار والتعدى على المارة بالسب بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها طالب "لايحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، ومستقليها طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتبين إصطدامهما بإحدى الفتيات حال عبورها للطريق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، مما أدى إلى إصابتها ، وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، وأثناء محاولتهما الهرب بالسيارة تمكن الأهالى من إستيقافهما فقاما بالتعدى عليهم بالسب ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .