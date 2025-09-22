إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب محور منفلوط بمحافظة أسيوط.

إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي ، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بمحور منفلوط حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة " فايزة.م.أ" 65 عامًا، و"فريال.ع.س" 70 عامًا، و"حنان.ج.ف" 32 عامًا، و"ياسين.ج.س" 8 أعوام، و"محمد.ح.س" 5 أعوام، و"احمد.م.ا" 35 عامًا، و"محمود.ف.ا" 40 عامًا، و"ادم.م.ف"11 عامًا، و"صابر.ف.ج"50 عامًا. جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط.

و تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.