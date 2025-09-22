القبض على المتهمين بسرقة كابلات خاصة بمحطة سكك حديد قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد قنا من مراقب ومهندس قسم الإشارات ببرج قفط بقنا بإكتشافه سرقة 10 صناديق توزيع كهرباء الإشارات بالكابلات الخاصة بهم من أمام إحدى القرى بقنا ، مما أدى لتعطل الإشارات التحذيرية لمسافة (2 كم) بتلك المنطقة ، دون التأثير على حركة سير القطارات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص"بينهم عميل سيئ النية" – لهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بمحافظة قنا) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر الصناديق لإستخلاص كمية من الأسلاك النحاسية منها ونقلها بإستخدام مركبة "توك توك"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها ومركبة الـ "توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





