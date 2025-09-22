سيف زاهر يكشف نجاحات محمد صلاح في موسم 2024/2025

كشف الإعلامي سيف زاهر نجاحات محمد صلاح في موسم 2024/2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :محمد صلاح في موسم 2024/2025 :

52مباراة.

• 34 هدف.

• 23 أسيست.

• 57 مساهمة في 52 مباراة.

• هداف الدوري الإنجليزي.

• أفضل صانع في الدوري الإنجليزي.

• أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

• بطل الدوري الإنجليزي.

يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق حفل الكرة الذهبية 2025، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الكرة العالمية أبرزهم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، حيث ينطلق الحفل السنوي في تمام التاسعة من مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

تنقل شبكة بي إن سبورتس فعاليات حفل الجائزة الذهبية البالون دور عبر قنواتها المشفرة، بينما تتيح قناة بي إن سبورتس الإخبارية بثاً مجانياً.

وكان الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية في نسخة 2024.