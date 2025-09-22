إعلامي يدعم محمد صلاح : كلنا معاك و وراك

وجَّه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من انطلاق حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب مينا ماهر:كلنا معاك و وراك و بنقول يااارب يا صلاح .



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مسرح "دو شاتليه"، حيث تستعد مجلة "فرانس فوتبول" للكشف عن هوية الفائز بأهم جائزة فردية في كرة القدم العالمية.

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين البالغ عددهم 30 لاعبًا، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع البطولات، كما تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب بـ 18 تمريرة حاسمة.

الاتحاد المصري نشر عبر حساباته الرسمية صورة لصلاح مرفقة برسالة دعم جاء فيها: "تستحق الأفضل دائمًا.. كل الدعم لقائد منتخبنا".

القائمة النهائية للمرشحين تشهد حضور أسماء بارزة مثل لامين يامال ورافينها من برشلونة، إضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، ما يعكس قوة المنافسة هذا العام.

جدير بالذكر أن صلاح سبق أن تواجد في القائمة النهائية للكرة الذهبية خمس مرات، وحقق أفضل مركز له بحلوله خامسًا في نسختي 2019 و2022، قبل أن يغيب عن القائمة في الموسم الماضي ليعود هذا العام منافسًا بقوة على إنجاز تاريخي جديد.