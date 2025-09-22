قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يدعم محمد صلاح : كلنا معاك و وراك

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

وجَّه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم  إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من انطلاق حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب مينا ماهر:كلنا معاك و وراك و بنقول يااارب يا صلاح .


وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مسرح "دو شاتليه"، حيث تستعد مجلة "فرانس فوتبول" للكشف عن هوية الفائز بأهم جائزة فردية في كرة القدم العالمية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز  والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتالالقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال
شكوك حول لحاق محمد شحاتة بمباراة القمة أمام الأهليشكوك حول لحاق محمد شحاتة بمباراة القمة أمام الأهلي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة المرشحين البالغ عددهم 30 لاعبًا، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 34 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع البطولات، كما تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفًا، إضافة إلى لقب أفضل صانع ألعاب بـ 18 تمريرة حاسمة.

الاتحاد المصري نشر عبر حساباته الرسمية صورة لصلاح مرفقة برسالة دعم جاء فيها: "تستحق الأفضل دائمًا.. كل الدعم لقائد منتخبنا".

القائمة النهائية للمرشحين تشهد حضور أسماء بارزة مثل لامين يامال ورافينها من برشلونة، إضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي من باريس سان جيرمان، ما يعكس قوة المنافسة هذا العام.

جدير بالذكر أن صلاح سبق أن تواجد في القائمة النهائية للكرة الذهبية خمس مرات، وحقق أفضل مركز له بحلوله خامسًا في نسختي 2019 و2022، قبل أن يغيب عن القائمة في الموسم الماضي ليعود هذا العام منافسًا بقوة على إنجاز تاريخي جديد.

محمد صلاح الكره الذهبيه تتويج محمد صلاح

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

