محمد صلاح: مانشستر سيتي هو المنافس المباشر لـ ليفربول

يرى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، أن نادي مانشستر سيتي هو المنافس المباشر للريدز، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات صحفية: أنا هنا منذ عام 2017، وأعتقد أن مانشستر سيتي هو المنافس المباشر، بالإضافة إلى آرسنال وتشيلسي، أعتقد أن هؤلاء سيكونون الأربعة الكبار هذا الموسم".

وعن تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة، تابع: "أتحدث من منظوري كمهاجم، وبالتالي يجب طرح السؤال أيضًا على المدافعين والمدرب، ولكن نحن آمنا بحظوظنا حتى الدقائق الأخيرة وهو ما حدث".

وأضاف: "إذا أردت أن تفوز بلقب البريميرليج، يجب أن تخلق التوازن بين الهجوم والوسط والدفاع، تقبل الأهداف الكثيرة ليس جيدًا، ولكن يجب إصلاح الأمور".

وواصل: "أعتقد أننا يجب أن نوجد التوليفة الجيدة بين كل اللاعبين، وعلى كل لاعب أن يفرض نفسه في التشكيل الأساسي، وينطبق هذا على لاعبي دكة الاحتياط".

واختتم: "عليك أن تحلل مقاطع الفيديو الخاصة بكل الخصوم، وبالأخص اللاعبين الجدد عليهم أن يثابروا في المران ويطرحوا الأسئلة".