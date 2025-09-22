عماد زيادة ونجله يحضران حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية “بالون دور”

حرص الفنان عماد زيادة على حضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "بالون دور"، المقام مساء اليوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث ظهر زيادة على السجادة الحمراء للحفل، بصحبة نجله يوسف زيادة، والمهندس محمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة بالون دور.

وانطلق الحفل في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

أعمال عماد زيادة

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عماد زيادة، كان مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان قبل الماضي، حيث جسد خلال العمل شخصية رجل الأعمال ياسين الألفي، الذي يقع في حب المحامية نعمة أبو علب، بعدما قامت بالدفاع عنه في أحد القضايا، واستطاعت أن تحصل على حكم بالبراءة.

مسلسل "نعمة الأفو كاتو" من بطولة مي عمر وعماد زيادة وأحمد زاهر وكمال أبو رية وأروى جودة ومن تأليف وإخراج محمد سامي