ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورها هلال استلمها جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية.

وحصدت إطلالة ليلى إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها.

وظهرت ليلى أحمد زاهر بإطلالة محتشمة وأنيقة مرتدية جمبسوت باللون البرجندى.

وتعد الفنانة ليلى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.



كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.