أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات
وزير الاستثمار: نعمل على تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي حول جاهزية الأعمال
بالصور

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

رنا عصمت

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورها هلال استلمها جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية.

وحصدت إطلالة ليلى إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها.

وظهرت ليلى أحمد زاهر  بإطلالة محتشمة وأنيقة مرتدية جمبسوت باللون البرجندى.

وتعد الفنانة ليلى ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 
 

كما تميل، إلى ترك شعرها  منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

ليلي احمد راهر صور ليلي ليلي احمد زاهر

