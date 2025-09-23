سكك حديد مصر تعزز الطاقة الاستيعابية لقطارات العودة الطوعية للسودانيين

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدعم الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية.

وأوضحت الهيئة أنها دفعت بعربات إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات، استجابةً لطلب المسئولين عن مشروع العودة الطوعية المجانية، بما يتيح نقل أعداد أكبر من المواطنين السودانيين المقيمين في مصر.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الركاب المنقولين منذ انطلاق المبادرة نحو 18,129 راكبًا سودانيًا، حيث سيّرت الهيئة صباح الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، الرحلة التاسعة عشر ضمن المبادرة.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 صباحًا.