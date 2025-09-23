فصل تشريعي جديد.. 15 عضوا بالشيوخ يستخرجون كارنيهات 2025

شهد مجلس الشيوخ استقبال النواب الجدد ، واستخرج نحو 15 عضوا بمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثانى 2025 .

واستقبلت اللجان التى خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس ،صباح اليوم ،عددا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية ،وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف .



وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس:أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات تلقاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.

وقام الأعضاء الجدد على دخول قاعة المجلس المخصصة لعقد الجلسات البرلمانية والمكتبه البرلمانية.