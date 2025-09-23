قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
فن وثقافة

تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز في الموريكس دور .. تفاصيل

تيم حسن
تيم حسن
أحمد البهى

في ليلة فنية استثنائية أُقيمت في كازينو لبنان، وبحضور حشد من النجوم والشخصيات الإعلامية والفنية، تُوّج مسلسل "تحت سابع أرض" من إنتاج شركة الصبّاح إخوان بجائزة أفضل مسلسل عربي، ضمن فعاليات حفل جوائز الموريكس دور في يوبيله الفضي.

وقد سلّم وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص الجائزة إلى المنتج صادق الصبّاح، الذي ألقى كلمة شدّد فيها على أهمية العمل الجماعي في إنجاح أي مشروع درامي، مشيرًا إلى أن الروح التعاونية التي جمعت فريق العمل كانت ولا تزال سرّ هذا النجاح، منذ انطلاقة أعمالهم المميزة من "تشيللو" و"الهيبة" و"الزند" و"تاج" وصولاً إلى "تحت سابع أرض"، الذي طرح بجرأة قضية اجتماعية حساسة. ووعد الصبّاح بأعمال جديدة قريبًا يرتفع فيها سقف التوقّعات من جديد.


النجم تيم حسن فاز بجائزة أفضل ممثل عربي عن أدائه الاستثنائي في العمل، والذي نال إشادة الجمهور والنقّاد على حد سواء.


وحصد المخرج سامر البرقاوي جائزة أفضل مخرج عربي تأكيدًا على استمرارية تميّزه وفرادته البصرية في كل مشروع جديد.


كما نالت النجمة كاريس بشار جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها اللافت والمؤثر، والتي حققت من خلاله أصداء كبيرة على مستوى الجمهور والنقاد.

كازينو لبنان مسلسل تحت سابع أرض تحت سابع أرض

