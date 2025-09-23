تعرف علي موعد حفل وائل الفشني بدار الأوبرا

يستعد الفنان وائل الفشني لاحياء حفل غنائي، يوم 3 أكتوبر المقبل، علي المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية.

كان المطرب وائل الفشني، قد كشف تفاصيل تجربته مع الأغنية الشعبية، مشيرًا إلى أن الفنان شريف إسماعيل من أقنعه بدخول مجال الغناء الشعبي.

وأوضح وائل الفشني في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "شريف أقنعني إني أغني معاه دويتو شعبي، وقالي أنت بتغني تراث وصعيدي، وشريف ملحن كبير جدًا، ومطرب شاطر جدًا، وعمل حاجة خلاني أحبها".

وأضاف وائل الفشني، أن هناك عدد من الأغاني المشابهة سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، قائلاً: "الموضوع عجبني لأنها نفس أسلوبي في الغناء وأسلوب الراحل أحمد عدوية".