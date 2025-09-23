القومي للسينما يفتتح نادي سينما المكتبة العامة بشبين القناطر

افتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح أمس الإثنين، نادي سينما المكتبة العامة بشبين القناطر وسط مشاركة واسعة من الجمهور.

ويأتي افتتاح نادي سينما المكتبة العامة بشبين القناطر ضمن خطة المركز للتوسع في أنشطته الثقافية والفنية في مختلف محافظات مصر لنشر الثقافة السينمائية ودعم المواهب الشابة.

وشهد حفل الافتتاح عرض ثلاثة من الأفلام الروائية القصيرة التي تعكس تنوع الرؤى والأساليب الإبداعية لصنّاع السينما الشباب:

– بلاش عتاب إخراج عمرو سمير

– التدريبات القصوى لتحسين الأداء إخراج ياسر شفيعي

– كان نفسي إخراج أسامة القزاز.

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، مدير النادي، حيث تمت مناقشة الأعمال المعروضة مع صُنّاعها والحضور، بهدف تبادل الخبرات والأفكار وتحفيز الحوار النقدي البنّاء.

ويأتي هذا النشاط في إطار استراتيجية المركز القومي للسينما لتعزيز الوعي السينمائي وتنمية الذائقة الفنية لدى الجمهور في مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لعرض إبداعاتهم والتفاعل المباشر مع النقاد والجمهور.