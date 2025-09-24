رئيس خطة النواب: استقرار العُملة مرتبط بدفع عجلة النمو ودعم القطاعات الإنتاجية

أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر العملة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن دفع عجلة النمو الحقيقي.



وأكد" الفقي" فى تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن هناك توصيات تركز على دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب السياحة وقناة السويس، باعتبارها مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.



كما أوضح عضو البرلمان أن تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي يعد أولوية، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسة المالية مع احتياجات النمو، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقرار العملة وزيادة التنافسية الاقتصادية