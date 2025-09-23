قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

"التناسليات الحيوانية" يطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بمحافظة قنا

شيماء مجدي

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية بمحافظة قنا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم صغار المربين والارتقاء بصحة الماشية في القرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن هذه القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتكثيف الحملات البيطرية الميدانية التي تستهدف الفحص الدوري للماشية وتقديم الدعم الفني والبيطري لصغار المربين، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح فاضل أن القافلة قدمت خدمات  الفحص والكشف والعلاج وإجراءات الجراحات وتقديم العلاج بالمجان، لدعم المربين المستفيدين، ذلك بالإضافة إلى مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال التجريع والرش لتحسين صحة الماشية ورفع إنتاجيتها، إضافة إلى الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة، عبر تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية بما يسهم في خفض معدلات النفوق.

وأشار فاضل إلى أن القافلة قدمت أيضا خدمات الفحص التناسلي باستخدام أحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير لتشخيص الأمراض التناسلية وتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر.

وأضاف مدير المعهد أن فعاليات القافلة شملت أيضا ندوتين إرشاديتين في قريتي بهجورة والحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، لتوعوية للمربين تهدف إلى رفع كفاءة الحيوانات التناسلية والإنتاجية، لافتا الى أن هذه القوافل تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير، وهو تعاون ممتد منذ أكثر من سبع سنوات، يجسد الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المجتمع الريفي وتعزيز التنمية المستدامة.

التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية صغار المربين قوافل بيطرية

كارولين عزمى
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
وزير التربية والتعليم
