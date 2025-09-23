"التناسليات الحيوانية" يطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بمحافظة قنا

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية بمحافظة قنا، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم صغار المربين والارتقاء بصحة الماشية في القرى الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، إن هذه القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتكثيف الحملات البيطرية الميدانية التي تستهدف الفحص الدوري للماشية وتقديم الدعم الفني والبيطري لصغار المربين، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح فاضل أن القافلة قدمت خدمات الفحص والكشف والعلاج وإجراءات الجراحات وتقديم العلاج بالمجان، لدعم المربين المستفيدين، ذلك بالإضافة إلى مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال التجريع والرش لتحسين صحة الماشية ورفع إنتاجيتها، إضافة إلى الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة، عبر تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية بما يسهم في خفض معدلات النفوق.

وأشار فاضل إلى أن القافلة قدمت أيضا خدمات الفحص التناسلي باستخدام أحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير لتشخيص الأمراض التناسلية وتحسين معدلات الإخصاب والتكاثر.

وأضاف مدير المعهد أن فعاليات القافلة شملت أيضا ندوتين إرشاديتين في قريتي بهجورة والحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، لتوعوية للمربين تهدف إلى رفع كفاءة الحيوانات التناسلية والإنتاجية، لافتا الى أن هذه القوافل تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسة مصر الخير، وهو تعاون ممتد منذ أكثر من سبع سنوات، يجسد الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المجتمع الريفي وتعزيز التنمية المستدامة.