خلال جولته بالأوبرا.. هنو: نسعى لتبني حلول مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الثقافية

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على تفقد عدد من المواقع الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية لمتابعة سير العمل والوقوف على الحالة الراهنة لمنظومة الأداء، دعمًا لتطويرها بما ينعكس على مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور.

استهل الوزير جولته بالمقر الإداري لدار الأوبرا المصرية، حيث استمع إلى مقترحات العاملين لتطوير بيئة العمل، موجّهًا بأهمية إعداد برنامج تدريبي شامل لرفع كفاءة العاملين في قطاعات الوزارة بالقاهرة والمحافظات، وتهيئة بيئة عمل حديثة تتواكب مع متغيرات الإدارة، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الثقافية.

كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية بسراي الجزيرة، وأشاد بمعدلات الإنجاز بها، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق الجدول الزمني المحدد.

واختتم الوزير جولته بتفقد المقر القديم للمركز القومي للترجمة، حيث تابع الأعمال الخاصة بتأسيس وتجهيز “المقر الجديد للرقابة على المصنفات الفنية” المزمع إلحاقه بالمركز، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول وآليات مبتكرة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للوزارة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الثقافي.

وأكد وزير الثقافة أن المتابعة الميدانية المستمرة للمواقع الثقافية تمثل أولوية لتعزيز كفاءة الأداء، وتذليل العقبات أمام المشروعات الإنشائية، وضمان تنفيذها في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تبني حلول مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الثقافية وتحقق مستهدفاتها في بناء الإنسان.