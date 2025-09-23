قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
خلال جولته بالأوبرا.. هنو: نسعى لتبني حلول مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الثقافية

جمال عاشور

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على تفقد عدد من المواقع الثقافية بساحة دار الأوبرا المصرية لمتابعة سير العمل والوقوف على الحالة الراهنة لمنظومة الأداء، دعمًا لتطويرها بما ينعكس على مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور.

استهل الوزير جولته بالمقر الإداري لدار الأوبرا المصرية، حيث استمع إلى مقترحات العاملين لتطوير بيئة العمل، موجّهًا بأهمية إعداد برنامج تدريبي شامل لرفع كفاءة العاملين في قطاعات الوزارة بالقاهرة والمحافظات، وتهيئة بيئة عمل حديثة تتواكب مع متغيرات الإدارة، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الثقافية.

كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية بسراي الجزيرة، وأشاد بمعدلات الإنجاز بها، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق الجدول الزمني المحدد.

واختتم الوزير جولته بتفقد المقر القديم للمركز القومي للترجمة، حيث تابع الأعمال الخاصة بتأسيس وتجهيز “المقر الجديد للرقابة على المصنفات الفنية” المزمع إلحاقه بالمركز، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول وآليات مبتكرة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للوزارة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الثقافي.

وأكد وزير الثقافة أن المتابعة الميدانية المستمرة للمواقع الثقافية تمثل أولوية لتعزيز كفاءة الأداء، وتذليل العقبات أمام المشروعات الإنشائية، وضمان تنفيذها في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تبني حلول مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الثقافية وتحقق مستهدفاتها في بناء الإنسان.

