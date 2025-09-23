قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يفتح آفاق التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية

باسل رحمي
باسل رحمي
محمد صبيح

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يسعى لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة 

استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات السيد كيم يونج هيون Kim Yong-hyun سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات لمد جسور التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يعزز من دوره في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتأكيدا على حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة. و حضر الاجتماع لفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات و سفارة جمهورية كوريا الجنوبية .. 

وأكد رحمي أنه تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، وبحث فرص جديدة لتعزيز الشراكة في مجالات دعم وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الكورية في مجالات ريادة الأعمال، التدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كوريا، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الكوري عن تطلعه لتعزيز قنوات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى ما تمتلكه كوريا من خبرات وتجارب ناجحة يمكن أن تسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين.

وأشار رحمي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين الجهاز والمؤسسات المثيلة في كوريا المهتمة بتنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة بما في ذلك الخدمات المالية، والدعم الفني والتكنولوجي، وسلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة، بالإضافة إلى التعاون في رفع كفاءة المشروعات الصغيرة في مصر عن طريق التدريب المهني والابتكار وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، والتعاون في مجال دعم صادرات المشروعات الصغيرة.

وفي نهاية اللقاء، وجه السفير الكوري لجهاز تنمية المشروعات دعوة لحضور فعاليات مؤتمر الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر يوم 30 سبتمبر الجاري، فيما تم دعوة السفير الكوري لحضور افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية يوم 4 أكتوبر المقبل.

فعاليات دعم تعاون اقتصادي

