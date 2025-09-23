قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والدة عثمان ديمبيلي تكشف كواليس غير متوقعة عن فوزه بالكرة الذهبية

عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان
عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان
إسلام مقلد

في ليلة تاريخية شهدتها باريس أمس الاثنين، توّج عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، مكافأةً على الموسم الاستثنائي الذي قدّمه بقميص الفريق الباريسي، بعدما قاده لتحقيق الثلاثية التاريخية: دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا.

واعتبر كثيرون أن هذا الفوز جاء تتويجًا لموهبته وإصراره، إلا أن والدته أكدت أن هذا الأمر  لم يكن يومًا ضمن أحلام عائلته.

صوت الأم يروي الحكاية

وفي تصريحات صحفية مؤثرة، قالت فاطيماتا ديمبيلي، والدة اللاعب ذات الأصول الموريتانية: "لست شخصًا مُتباهيًا، أفضل البقاء هادئة. عندما أذهب لرؤية ابني في الملعب، أكون وسط الجمهور دون أن يعرف أحد أنني والدته. لم أشعر يومًا بالحماس تجاه هذه الأضواء". 

وأكدت أن فوز عثمان بالجائزة لم يكن في أحلامهما على الإطلاق: "حتى في شبابه كنا نتحدث عن برشلونة وأحلامه الكروية، لكن الكرة الذهبية لم تخطر على بالنا".

طفولة لا تفارقها الكرة

واستعادت الأم ذكريات طفولة ديمبيلي، قائلة: "منذ صغره كان مولعًا بكرة القدم فقط. لم يكن يحب المدرسة، كان يتلقى دروسًا عامة، لكن شغفه كله كان مع الكرة. لم تكن الكرة تفارقه حتى عندما أرسله إلى السوبر ماركت". هذا الشغف الطفولي تحول إلى مسيرة رياضية قادته إلى منصات التتويج العالمية.

من التضحية إلى رد الجميل

وعن رحلتها الصعبة في تربية نجلها، قالت فاطيماتا: "عملتُ بجد لدفع مصاريف دراسته وتدريباته، كنت أنفق 200% دون أن أفكر في نفسي. اليوم، يفعل عثمان الشيء نفسه معي، يعتني بي كما اعتنيت بوالديّ. حياتنا تغيرت بفضله، استطعنا مساعدة محتاجين وامتلاك سيارة جميلة، لكننا لا نعيش في رخاء مفرط، ما زلنا أشخاصًا بسطاء".

بين الحلم والحقيقة

رغم أن ديمبيلي كان يحلم منذ الصغر بارتداء قميص برشلونة، فإن فكرة الفوز بالكرة الذهبية لم تكن مطروحة لدى عائلته. لكن الإنجاز تحقق بالفعل، ليتحول الحلم المستبعد إلى واقع ذهبي يضع نجم باريس سان جيرمان بين عظماء اللعبة.

عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

وزارة الشباب والرياضة

لجنة من رقابة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على أندية الفيوم

وزير الشباب: بروتوكول تعاون مع "الرقابة على الصادرات والواردات: لحماية المستهلك الرياضي

وزير الشباب: بروتوكول تعاون مع "الرقابة على الصادرات والواردات لحماية المستهلك الرياضي

كأس العالم للجيت كون دو

مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للجيت كون دو بمشاركة دولية واسعة

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد